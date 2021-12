Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber al comando dopo il salto ad Otepaa, italiani lontani (Di domenica 12 dicembre 2021) A metà gara sembra già archiviata la vittoria. Con Jarl Magnus Riiber diventa davvero difficile creare una battaglia. Il dominatore della Coppa del Mondo di Combinata nordica mette in scena un altro capolavoro in quel di Otepaa e sostanzialmente chiude la pratica dopo la prova di salto. Sul trampolino HS97 in terra estone il detentore della sfera di cristallo sfoggia il suo pettorale giallo con una prestazione mostruosa: 99 metri (di gran lunga la migliore misura) da stanga minore. Totale di 150,3 punti e avversari lontanissimi, con un margine tale che la prova di fondo sarà di pura gestione. Alle sue spalle troviamo il pettorale azzurro di miglior saltatore dell’austriaco Mario Seidl, staccato però di 44”. Al momento sul podio ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) A metà gara sembra già archiviata la vittoria. Condiventa davvero difficile creare una battaglia. Il dominatore della Coppa del Mondo dimette in scena un altro capolavoro in quel die sostanzialmente chiude la praticala prova di. Sul trampolino HS97 in terra estone il detentore della sfera di cristallo sfoggia il suo pettorale giallo con una prestazione mostruosa: 99 metri (di gran lunga la migliore misura) da stanga minore. Totale di 150,3 punti e avversarissimi, con un margine tale che la prova di fondo sarà di pura gestione. Alle sue spalle troviamo il pettorale azzurro di miglior saltatore dell’austriaco Mario Seidl, staccato però di 44”. Al momento sul podio ...

