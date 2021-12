Calciomercato Serie A LIVE | la Juve pensa a Muriel | Nandez via? Il Cagliari smentisce

(Di domenica 12 dicembre 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. DOMENICA 12 DICEMBRE? Il club al momento(CLICCA QUI), per gennaio c’è l’idea. Le ultime (CLICCA QUI): nuova esperienza in Italia il brasiliano? (CLICCA ...

Advertising

sportli26181512 : Cagliari, Cragno è il milgior para-rigori della Serie A: Con il gol parato a Lautaro durante Inter-Cagliari, nessun… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? I voti del primo tempo di #InterCagliari: #Lautaro croce e delizia - calciomercatoit : ?? I voti del primo tempo di #InterCagliari: #Lautaro croce e delizia - SerieBNewsCom : ??#Parma, rinforzo a centrocampo per #Iachini: mirino su #Baselli ?? - SerieBNewsCom : ??#Monza, contatti avviati per #Piccoli dell’#Atalanta ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Calciomercato.com

Inter - Cagliari: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per la 17° giornata del campionato diA. All'intervallo decide la rete di Lautaro MartinezL'Inter fa la partita a San Siro contro il Cagliari e chiude meritatamente in vantaggio la prima frazione grazie al guizzo di testa ad opera ......c'è stato un piccolo battibecco Primo tempo diligente per l'Inter che in casa contro il Cagliari ha l'enorme chance di staccare la concorrenza portandosi da sola in vetta alla classifica diA. ...REGGIO EMILIA - Alessio Dionisi è giustamente entusiasta della vittoria del suo Sassuolo sulla Lazio. E, davanti alle telecamere di Dazn, il tecnico dei neroverdi non si nasconde: "Oggi meritavamo di ...Il momento difficile che sta attraversando la squadra, i tifosi e il progetto impantanato dello nuovo stadio Tardini. Il presidente Kyle Krause ha affrontato diversi temi nell’intervista a margine del ...