Berardi e Raspadori ribaltano la Lazio in sei minuti | il Sassuolo vince 2-1

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ilin rimonta contro la, grazie al 2-1 firmato danella ripresa. Nella 17ª giornata di Serie A al Mapei Stadium, i biancocelesti erano andati in vantaggio nel primo tempo con la rete di Zaccagni in apertura. La squadra di Dionisi conferma la sua nomea contro le big: dopo le vittorie con Juventus e Milan, batte anche i biancocelesti. Quella di Sarri cercava continuità, dopo risultati altalenanti, ma le assenze di Milinkovic-Savic (squalificato) e Luis Alberto (infortunato) non hanno aiutato. Ai biancocelesti erano bastati setteper trovare la rete del vantaggio. Incursione di Pedro, assist per Zaccagni, primo gol laziale dell'esterno battendo di prima Consigli. Ilsi sveglia, grande parata di Strakosha sulla ...

SassuoloUS : ?? #SassuoloLazio: la formazione iniziale neroverde ?? (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Fra… - GazzettinoL : Serie A: Napoli-Empoli 0-1, La nuca di Cutrone beffa il Napoli - telodogratis : Sassuolo-Lazio 2-1, Berardi e Raspadori firmano la rimonta - JorgeRdeportes : ? Como local, Sassuolo superó 2-1 a Lazio para reencontrarse con la victoria en la fecha 17 de la #SerieA???? ? Dom… - emamarro : RT @GoalItalia: Berardi e Raspadori ribaltano la Lazio ?? -

REGGIO EMILIA - Lazio di nuovo ko in trasferta, Sarri non riesce ad invertire la rotta in questo finale di anno. Il Sassuolo rimonta dopo la rete di Zaccagni in apertura.regalano punti pesanti a Dionisi. L'allenatore biancoceleste, nel post partita ai microfoni di Dazn, ha parlato della sfida e del momento: "La sfortuna a volte ce la cerchiamo, ...ACERBI 4,5 Avvio in affanno, nella ripresa prima regala un clamoroso pallone a Scamacca che fa cilecca poi gli toglie la palla del possibile pareggio ma è molle sui gol di. ...Sassuolo-Lazio 2-1, il tabellino. SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari (29' st Ayhan), Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi (36' st Defrel), Raspadori (44' st Mul ...La Lazio cade 2-1 in casa del Sassuolo è si allontana dalle posizioni si classifica che contano Biancocelesti avanti al 6' con il tap-in di Zaccagni su assist di Pedro: dopo tante parate di Strakosha, ...