Ballando Con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli ancora una frecciata velenosissima contro Raimondo Todaro: “Quando è andato via …” (Di domenica 12 dicembre 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le Stelle, il programma targato Rai 1 che è condotto, fin dalla prima edizione, da Milly Carlucci. La giuria negli anni è cambiata e, ad eccezione di alcuni volti storici da sempre presenti, altri si sono alternati. Il pensiero va subito a Lamberto Sposini che dopo la malattia ha dovuto lasciare il suo posto. Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata velenosissima contro Raimondo Todaro Se la padrona di casa è sempre stata la stessa e la giuria in qualche componente è cambiata, gli insegnati di ballo sono spesso stati sostituiti perchè alcuni hanno lasciato volontariamente il programma. Pensiamo a Natalia Titova e a Raimondo Todaro. ... Leggi su baritalianews (Di domenica 12 dicembre 2021) Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dicon le, il programma targato Rai 1 che è condotto, fin dalla prima edizione, da Milly Carlucci. La giuria negli anni è cambiata e, ad eccezione di alcuni volti storici da sempre presenti, altri si sono alternati. Il pensiero va subito a Lamberto Sposini che dopo la malattia ha dovuto lasciare il suo posto.lancia unaSe la padrona di casa è sempre stata la stessa e la giuria in qualche componente è cambiata, gli insegnati di ballo sono spesso stati sostituiti perchè alcuni hanno lasciato volontariamente il programma. Pensiamo a Natalia Titova e a. ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? RIPESCAGGIO ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - mgrazia1961 : RT @LIONETTIROX: … Ma come azzarola fate a guardare Ballando con le stelle, quando su Canale 5 Claudio Baglioni infonde magia, cultura e po… - aleaudibest : RT @RaffoGames: Ballando con le Stelle, Mietta in lacrime per la polemica sul vaccino: «Tanto odio sui social, ho sofferto molto» https://t… -