Antonella Cilento | la scrittura come laboratorio di rinascita

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 12 dicembre 2021) Se lacreativa fosse davvero più peccato che virtù,per il suo invito a peccare sarebbe un diavolo di prima classe (o diavola, o diavolessa odiavolo si dice al femminile secondo correctness). Migliaia di allievi da trent’anni sono passati per i suoi laboratori di ‘Lalineascritta’, senza contare quelli dei corsi occasionali che ha tenuto e tiene un po’ dappertutto. Ne ha riportato le voci e qualche volta i nomi su ‘La Caffettiera di carta’, il manuale di lettura ecreativa pubblicato a settembre scorso con Bompiani “per inventare, trasfigurare, narrare”. Per quale ragione bisognerebbe inventare, trasfigurare, narrare? Le ragioni per cui alcuni di noi sono inclinati, o necessitati a scrivere, restano naturalmente molto soggettive. Ma spesso ciò che spinge ...