Amici 21, la new entry Cosmary fa colpo sul cantante Alex (Di domenica 12 dicembre 2021) UNA NUOVA FIAMMA IN CASETTA? MARIA DE FILIPPI NOTA SGUARDI E SORRISI TRA DUE ALLIEVI Nella scorsa puntata di Amici 21, è entrata una nuova allieva, ossia Cosmary Fasanelli. Nonostante l'insegnante di ballo, Alessandra Celentano, non sia molto entusiasta, c'è qualcun altro che gioisce, ossia Alex, cantante di Lorella Cuccarini. LEGGI ANCHE Amici 21, LDA PARLA DEL DIVORZIO TRA GIGI D'ALESSIO E SUA MAMMA Durante la puntata andata in onda il 12 dicembre, Cosmary si esibisce per la prima volta sulla pista di Amici in quanto allieva di Alessandra Celentano. Di fatto, è entrata nella puntata del 5 dicembre, a seguito di una sfida contro la ballerina Virginia Vorraro. Quest'ultima era stata messa in sfida in quanto durante una gara, era arrivata ultima in classifica e come di ...

