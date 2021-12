Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 19:30 (Di sabato 11 dicembre 2021) VIABILITA’ 11 DICEMBRE 2021 ORE 18.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA FERROVIA Roma NAPOLI VIA CASSINO, RALLENTATA LA CIRCOLazioNE DEI TRENI FINO A 40 MINUTI PER UN GUASTO ALLA LINEA CIRCOLazioNE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DI Roma E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione Lazio SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA ACETOSA IN DIREZIONE OSTIA RISOLTO ANCHE QUELLO SULLA FLACCA NEL COMUNE DI SPERLONGA TRA VIA DI MONTE PIANO E VIA SANT’AGOSTINO INFINE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI E PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA SU TUTTA LA Regione RAFFICHE DIVENTO E NEVICATE A PARTIRE DAI 300 METRI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021) VIABILITA’ 11 DICEMBREORE 18.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA FERROVIANAPOLI VIA CASSINO, RALLENTATA LA CIRCONE DEI TRENI FINO A 40 MINUTI PER UN GUASTO ALLA LINEA CIRCONE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DIE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLASU VIA CRISTOFORO COLOMBO RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA ACETOSA IN DIREZIONE OSTIA RISOLTO ANCHE QUELLO SULLA FLACCA NEL COMUNE DI SPERLONGA TRA VIA DI MONTE PIANO E VIA SANT’AGOSTINO INFINE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI E PREVISTA ALLERTA METEO GIALLA SU TUTTA LARAFFICHE DIVENTO E NEVICATE A PARTIRE DAI 300 METRI ...

