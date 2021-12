Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 dicembre 2021) VIABILITA’ 11 DICEMBREORE 7.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E DELLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE/OSTIENSE VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI SULL’A1 MILANO NAPOLI IN PARTICOLARE TRA LA A24TERAMO E VALMONTONE E SULLA DIRAMAZIONESUD NEL TRATTO TRA SAN CESAREO E MONTEPORZIO CATONE RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ...