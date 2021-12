“Vi dò una notizia pazzesca”. Milly Carlucci, la semifinale si preannuncia una bomba: l’anticipazione su Ballando con le Stelle (Di sabato 11 dicembre 2021) Ballando con le Stelle si avvia alla fase più calda. Sabato 11 dicembre è in programma la semifinale: le coppie “stellari” che gareggeranno per guadagnarsi un posto nella finale di Ballando con le Stelle sono Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Gli ultimi a essere eliminati sono stati Andrea Iannone e Lucrezia Lando. La loro avventura non è finita del tutto. In questa puntata, tutte le coppie sospese momentaneamente dalla gara avranno, infatti, un’ultima chance di essere ripescati. In questa puntata Milly Carlucci vuole calare l’asso nella manica soprattutto dal punto di vista degli ascolti dal momento che deve ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 dicembre 2021)con lesi avvia alla fase più calda. Sabato 11 dicembre è in programma la: le coppie “stellari” che gareggeranno per guadagnarsi un posto nella finale dicon lesono Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Gli ultimi a essere eliminati sono stati Andrea Iannone e Lucrezia Lando. La loro avventura non è finita del tutto. In questa puntata, tutte le coppie sospese momentaneamente dalla gara avranno, infatti, un’ultima chance di essere ripescati. In questa puntatavuole calare l’asso nella manica soprattutto dal punto di vista degli ascolti dal momento che deve ...

