Traffico Roma del 11-12-2021 ore 12:30 (Di sabato 11 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità nessuna novità Rispetto al precedente collegamento il Traffico resta sulla Grande Raccordo Anulare scorrevole prime code sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo tra fiorentini e la tangenziale est e da oggi la manifestazione aspettando il Natale in via Duccio Buoninsegna tra via Didone via Simone Martini deviata pertanto la linea 764 chiusa via Taleggio a Palmarola nelle vicinanze di via Soncino a causa del dissesto del manto stradale divieto di transito su via della Nocetta per una grosso ostacolo sulla strada tra vicolo Silvestri della Nocetta sul posto i vigili del fuoco è sospeso il servizio della linea tram 2 tra Mancini e Flaminio In entrambe le direzioni istituito il sostitutivo il servizio riprenderà da sabato 18 aprile aprirà domani ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nessuna novità Rispetto al precedente collegamento ilresta sulla Grande Raccordo Anulare scorrevole prime code sul tratto Urbano della A24Teramo tra fiorentini e la tangenziale est e da oggi la manifestazione aspettando il Natale in via Duccio Buoninsegna tra via Didone via Simone Martini deviata pertanto la linea 764 chiusa via Taleggio a Palmarola nelle vicinanze di via Soncino a causa del dissesto del manto stradale divieto di transito su via della Nocetta per una grosso ostacolo sulla strada tra vicolo Silvestri della Nocetta sul posto i vigili del fuoco è sospeso il servizio della linea tram 2 tra Mancini e Flaminio In entrambe le direzioni istituito il sostitutivo il servizio riprenderà da sabato 18 aprile aprirà domani ...

Advertising

raoulbar : @nomfup Ma a proposito di cose fatte e cose da fare, noto con piacere che adesso a Roma va tutto bene. Non ci sono… - VAIstradeanas : 12:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - A24 Tratto Urbano ?????? Code tra Portonaccio e Bivio Tangenziale Est > Tangenziale Est #Luceverde #Lazio - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra il bivio A1/Var Baccheraia e Calenzano-Se… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Via di Boccea ?????? Traffico rallentato tra Via di Val Cannuta e Piazza dei Giureconsulti <-> #Luceverde #Lazio -