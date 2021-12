Queste 5 lire sono rarissime, se le trovate siete fortunati: vale la pena cercarle (Di sabato 11 dicembre 2021) lireQueste 5 lire sono rarissime: vale la pena cercarle. Non so voi, ma a me è capitato spesso – a distanza di tanti anni – di sentire ancora chi rimpiange… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 11 dicembre 2021)la. Non so voi, ma a me è capitato spesso – a distanza di tanti anni – di sentire ancora chi rimpiange… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

oggi_conduso_io : @daymelloreal ti prego , appena torni in Italia denuncia tutte queste persone che continuano ad usare il tuo nome p… - infoiteconomia : Se trovi il delfino su queste 5 Lire sei ricco: ecco quali! - Sadachbia18 : che è poi per altri . Vi sono cento lire per me e cento per voi , senza contare l'amore che d'ora innanzi vi port… - TrendOnline : Se hai delle #moneterare, tipo le #5lire, corri subito a venderle! Alcune di queste valgono fino a #110000euro! Ecc… - Fedebianconos : RT @Pliniomedi: @CottarelliCPI Lo retribuzione annua media nel 1973 era di 2 milioni (di lire) e le aliquote erano queste, un lavoratore og… -