Omicidio Tarquinia | l' arrestato confessa | Gli ho sparato io

Advertising

rep_roma : Tarquinia, Claudio Cesaris confessa l'omicidio di Dario Angeletti: 'Sì, sono stato io a sparare' [di Alessio Campan… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: +++ Professore ucciso: Ha confessato l’uomo fermato per l'omicidio di Dario Angeletti, trovato morto in auto a #Tarqui… - LaStampa : Omicidio Tarquinia: convalidato il fermo di Cesaris - Gazzettino : #omicidio professore a #tarquinia, Cesaris confessa: «Sono stato io a sparare» - Disagio4all : Ti avevano visto solo 92 telecamere. Noi magnavamo già tranquilli... Omicidio di Tarquinia, l'indagato confessa: 'S… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Tarquinia

"Sono stato io a sparare". Lo avrebbe confermato Claudio Cesaris , il 68enne accusato dell'di Dario Angeletti. Da quello che riferisce il legale all'Agi, Cesaris si sarebbe disfatto dell'arma del delitto. Nessuna premeditazione, dunque, secondo quanto confessato dall'indagato: dopo ...16.37 Delitto, confessa il fermato Ha confessato Claudio Cesaris, il 68enne fermato per l'del professore della Tuscia Dario Angeletti,trovato morto martedì scorso in un'auto in un parcheggio a ...Omicidio Angeletti a Tarquinia, Claudio Cesaris, il 68enne accusato di aver ucciso martedì pomeriggio il docente universitario confessa ...Claudio Cesaris ha confessato di essere stato lui ad uccidere Dario Angeletti, il professore dell’Università della Tuscia e biologo marino trovato morto all’interno di un’auto in un parcheggio a Tarqu ...