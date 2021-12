Mercato Juve, cessione di lusso a gennaio: Allegri approva (Di sabato 11 dicembre 2021) Nonostante le grandi aspettative iniziali, c’è un giocatore della Juve che si trova, quasi clamorosamente, ai margini della rosa: si tratta di Arthur. Il centrocampista brasiliano, infatti, a causa dei molti infortuni e di prestazioni non all’altezza sembra destinato a lasciare i bianconeri, forse già a gennaio. Secondo il Corriere di Torino, pure Max Allegri avrebbe dato il via libera a questa cessione: un prestito di 18 mesi sembra la soluzione migliore. Uno scenario che è però complicato da definire, dal momento che il giocatore non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. Arthur Juventus CalcioMercato Inoltre, la super valutazione dello scambio con il Barcellona non aiuta. Per questo motivo la società sta lavorando in sinergia con il nuovo agente di Arthur, Federico ... Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Nonostante le grandi aspettative iniziali, c’è un giocatore dellache si trova, quasi clamorosamente, ai margini della rosa: si tratta di Arthur. Il centrocampista brasiliano, infatti, a causa dei molti infortuni e di prestazioni non all’altezza sembra destinato a lasciare i bianconeri, forse già a. Secondo il Corriere di Torino, pure Maxavrebbe dato il via libera a questa: un prestito di 18 mesi sembra la soluzione migliore. Uno scenario che è però complicato da definire, dal momento che il giocatore non ha ancora ricevuto offerte ufficiali. Arthurntus CalcioInoltre, la super valutazione dello scambio con il Barcellona non aiuta. Per questo motivo la società sta lavorando in sinergia con il nuovo agente di Arthur, Federico ...

