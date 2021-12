Lazio | Luis Alberto non parte per la trasferta col Sassuolo

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ladeve fare i conti con una situazione complicata a centrocampo: oltre a Milinkovic Savic , out per squalifica , non ci sarà neanche, che per via di un problema muscolare al ...

Advertising

IoNascoQui : Lazio: con il Sassuolo problemi a centrocampo. Luis Alberto è rimasto a Roma - Moody31045846 : RT @iuiu87: Luis Alberto non si sta allenando con i compagni nella rifinitura della vigilia contro il #Sassuolo #lazio - sergeeej21 : 'scoppia il caso Luis Alberto, è infortunato, a nessun giocatore prima di lui è mai successo, rottura in vista con… - salomone_l : RT @tempoweb: #Lazio senza identità. Scoppia il caso #LuisAlberto @salomone_l #sslazio #sassuololazio - tempoweb : #Lazio senza identità. Scoppia il caso #LuisAlberto @salomone_l #sslazio #sassuololazio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Luis

Ladeve fare i conti con una situazione complicata a centrocampo: oltre a Milinkovic Savic , out per squalifica , non ci sarà neancheAlberto , che per via di un problema muscolare al flessore ...(4 - 3 - 3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj;Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Sassuolo -: chi vince? Sassuolo PareggioView Results ...Lazio sulle montagne russe: qualche sussulto poi la solita caduta. A tre partite dalla pausa di Natale che chiude il girone d’andata, Sarri si ...Allenamento Lazio, Sarri rinuncia anche a Luis Alberto alla vigilia della gara contro il Sassuolo: le alternative del mister Ieri lo scarico post Galatasaray, oggi di nuovo tempo di rifinitura in vist ...