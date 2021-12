La sentenza sull’aborto che scontenta tutti (Di sabato 11 dicembre 2021) La Corte suprema americana ha stabilito quasi all’unanimità (otto giudici contro uno, la liberal Sonia Sotomayor) che per ora la legge varata lo scorso settembre dal Texas che vieta l’aborto dopo le prime sei settimane di gravidanza resterà in vigore. Gli stessi giudici, però, hanno ammesso la possibilità di ricorrere nei confronti della legge stessa presso i tribunali federali. È un giudizio che scontenta tutti: i movimenti pro choice e in difesa dei diritti delle donne auspicavano il blocco della legge, che è la più restrittiva vigente in tutti gli Stati Uniti. I pro life, invece, che puntavano al bottino pieno (legge dichiarata legittima e impossibilità di ricorrere) temono ora che le corti federali saranno invase da ricorsi, in particolare da parte delle cliniche che praticano l’interruzione di gravidanza e che da mesi denunciano ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 11 dicembre 2021) La Corte suprema americana ha stabilito quasi all’unanimità (otto giudici contro uno, la liberal Sonia Sotomayor) che per ora la legge varata lo scorso settembre dal Texas che vieta l’aborto dopo le prime sei settimane di gravidanza resterà in vigore. Gli stessi giudici, però, hanno ammesso la possibilità di ricorrere nei confronti della legge stessa presso i tribunali federali. È un giudizio che: i movimenti pro choice e in difesa dei diritti delle donne auspicavano il blocco della legge, che è la più restrittiva vigente ingli Stati Uniti. I pro life, invece, che puntavano al bottino pieno (legge dichiarata legittima e impossibilità di ricorrere) temono ora che le corti federali saranno invase da ricorsi, in particolare da parte delle cliniche che praticano l’interruzione di gravidanza e che da mesi denunciano ...

