Inter, l'omaggio a Prisco e i dubbi di Inzaghi tra fasce e attacco (Di sabato 11 dicembre 2021) Tre dubbi per Simone Inzaghi in vista della sfida contro il Cagliari. I ballottaggi sono in fascia tra Dumfries e D'Ambrosio e tra Dimarco e Perisic, ma anche tra Sanchez e Dzeko per affiancare ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 dicembre 2021) Treper Simonein vista della sfida contro il Cagliari. I ballottaggi sono in fascia tra Dumfries e D'Ambrosio e tra Dimarco e Perisic, ma anche tra Sanchez e Dzeko per affiancare ...

Advertising

sportli26181512 : Inter, l'omaggio a Prisco e i dubbi di Inzaghi tra fasce e attacco: Inter, l'omaggio a Prisco e i dubbi di Inzaghi… - JuventusOnly : @Mc09031908 @tenedeviandare @CB_Ignoranza No, non c'è. E la 'classifica' non è affatto una classifica ma un omaggio… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: VIDEO FCIN1908 / Inter, alla Triennale di Milano l’omaggio a Peppino Prisco - fcin1908it : VIDEO FCIN1908 / Inter, alla Triennale di Milano l’omaggio a Peppino Prisco - sportli26181512 : Ancelotti, 100 vittorie in Champions League. L'omaggio del Real con una maglia celebrativa: Traguardo prestigioso p… -