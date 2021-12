Incendio in una palazzina, donna muore carbonizzata. La vittima è un'insegnante di musica (Di sabato 11 dicembre 2021) Tragedia ad Alessandria dove a causa di un Incendio , divampato questa mattina in una palazzina, una donna è morta carbonizzata. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe un'insegnante di ... Leggi su leggo (Di sabato 11 dicembre 2021) Tragedia ad Alessandria dove a causa di un, divampato questa mattina in una, unaè morta. La, secondo le prime informazioni, sarebbe un'di ...

