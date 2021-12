Covid | news di oggi Iss | Rischio di morte 16 volte più alto per i no vax LIVE

(Di sabato 11 dicembre 2021) L'efficacia del vaccino negli immunizzati da meno di cinque mesi è pari al 93%, scende all'84% dopo cinque mesi. Attesa per il bollettino. Rezza: "In Italia domina la variante Delta, ma ci sono già 26 casi di Omicron". Al via dal 16 dicembre le somministrazioni ai bambini tra i 5-11 anni. Il virus rialza la testa anche oltreoceano: lo Stato di New York reintroduce l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici al chiuso fino a metà gennaio

Advertising

repubblica : Alla Scala troppi contagi Covid nel balletto, salta la Prima de La Bayadère - repubblica : Covid, corsie senza medici: “Reintegrate i non vaccinati” - MediasetTgcom24 : Vaccino Covid ai bambini, l'Iss risponde a tutti i dubbi (e smonta le fake news) #vaccinobimbi… - Pasquino70 : Chissà se anche oggi @Radio24_news,la #Radio di @Confindustria,insieme a @giucruciani ospiterà un #novax convinto… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Pagato per farsi vaccinare 10 volte contro il #Covid: la storia dalla Nuova Zelanda #vaccini #greenpass -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Sky Tg24

...33 Dati di mercato Leggi anche Vaccini, la "generosità" dei Paesi non basta: cosa blocca la distribuzione delle dosi in Africa Il dilemma dell'inflazione: ecco perché un ritorno delrischia di ...Sanremo " Terra di confine e, ancora una volta, a maggior impatto del, con tutti i rischi conseguenti, non solo in Liguria ma nell'intero Nord - ovest. La provincia di Imperia torna a registrare un triste primato in questa quarta ondata di pandemia, per fortuna ...Tornano in azienda dopo la cassa integrazione, ma l'azienda non c'è più. Scomparsa insieme agli effetti personali delle lavoratrici dell'azienda Tessile 2.0 di ...(ANSA) - NOUMEA, 12 DIC - L'arcipelago del Pacifico della Nuova Caledonia, territorio d'oltremare francese, domani va alle urne per votare per la terza volta un referendum sull'indipendenza da Parigi, ...