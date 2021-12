“Chi non si vaccina dovrebbe farsi un giro nel mio reparto. Mai vista una devastazione così” (Di sabato 11 dicembre 2021) Il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, torna a ribadire quanto sia importante vaccinarsi contro il Covid. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 21.042 unità. Da ieri 96 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 11 dicembre 2021) Il professor Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, torna a ribadire quanto sia importantersi contro il Covid. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 21.042 unità. Da ieri 96 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ladyonorato : #Agamben: “il Paese sta scivolando verso una barbarie senza precedenti”. Chi non vuole ascoltarlo è un codardo, chi… - AlbertoBagnai : Sta finalmente saltando fuori chi siano i veri untori. I media tradizionali come al solito sono in ritardo di mesi… - Giorgiolaporta : Perché chi ha pensato il #GreenPass e il #SuperGreenPass è talmente intelligente che non ha pensato a revocarlo a c… - catalina7212 : RT @lostizzato: Chi è stato squalificato per una bestemmia nel suo dialetto VS Chi ha bestemmiato in inglese ma non verrà squalificata perc… - 1862gigi : RT @gael99: Avete un parente/conoscente/collega/amico che, pur essendo doppiodosato, presenta uno o più sintomi del Covid? Non esitate a se… -