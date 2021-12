Brutale aggressione per motivi di gelosia | due giovani e una ragazza arrestati nel Barese

(Di sabato 11 dicembre 2021) Aggredirono con una mazza in ferro e spararono ad un uomo solo perché si era appartato con ladi un altro. I carabinieri di Triggiano (in provincia di Bari ) hanno arrestato nelle scorse ore tre...

1' di lettura 10/12/2021 - Cinque anni di carcere per lesioni personali aggravate. Sono quelli a cui è stato condannato un 30enne tifoso della Vis Pesaro per aver partecipato a unadi gruppo ai danni di un avventore di un pub fanese. Il fatto risale a maggio 2013. All'epoca il branco aveva aggredito e malmenato - utilizzando anche delle bottiglie rotte - un ...Tutti, nessuno si senta escluso! Prima laa una insegnante a opera di un 28enne malvivente a cui poi sono stati concessi i domiciliari: 'chiudete la cella e buttate le chiavi'&...I due uomini avrebbero esploso almeno 3 colpi d’arma da fuoco, forse a scopo intimidatorio, per poi colpire una 33enne con una mazza ferrata ...VERZEGNIS. Un capriolo nel giardino di casa con la gola brutalmente squarciata è stato ritrovato, mercoledì 8 dicembre, a Villa di Verzegnis. È il terzo capriolo trovato morto a Villa di Verzegnis neg ...