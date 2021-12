Volley, Mondiale per Club maschile 2021: tabellone e accoppiamenti semifinali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali del FIVB Mondiale per Club 2021 di Volley maschile, in corso di svolgimento a Betim, in Brasile tra il 7 e il 12 dicembre. Al termine della prima fase, le classifiche dei due mini-gironi da tre squadre determineranno quali saranno le quattro squadre a superare il turno. La prima della Pool A, quella con Civitanova, incontrerà la seconda della Pool B, quella con Trento, e la prima del gruppo B sfiderà la seconda del gruppo A. Le due semifinali si svolgeranno nella serata e nella notte italiana di venerdì 10 dicembre. Chi accederà alla finale per l’oro e chi giocherà per il bronzo? Di seguito gli accoppiamenti. PROGRAMMA COMPLETO: ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ile glidelledel FIVBperdi, in corso di svolgimento a Betim, in Brasile tra il 7 e il 12 dicembre. Al termine della prima fase, le classifiche dei due mini-gironi da tre squadre determineranno quali saranno le quattro squadre a superare il turno. La prima della Pool A, quella con Civitanova, incontrerà la seconda della Pool B, quella con Trento, e la prima del gruppo B sfiderà la seconda del gruppo A. Le duesi svolgeranno nella serata e nella notte italiana di venerdì 10 dicembre. Chi accederà alla finale per l’oro e chi giocherà per il bronzo? Di seguito gli. PROGRAMMA COMPLETO: ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE IL ...

Advertising

infoitsport : Volley, Mondiale per club: Civitanova vince, Trento no. Sarà 'derby' italiano in semifinale - andreastoolbox : Mondiale per club, derby fra Trento e Civitanova per un posto in finale | Sky Sport - andreastoolbox : Mondiale per club, derby fra Trento e Civitanova per un posto in finale | Sky Sport - infoitsport : Volley, Funvic-Sada Cruzeiro in tv oggi: orario e diretta streaming semifinale Mondiale per Club 2021 - infoitsport : Volley, programma semifinali Mondiale per Club maschile 2021: orari e diretta tv -