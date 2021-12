Violenza sessuale di gruppo, arrestati 4 ventenni e un minore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le violenze sarebbero avvenute tra il novembre del 2019 e maggio 2021. La vittima di 20 anni ha trovato il coraggio di denunciare i fatti dopo l’ultimo stupro Leggi su rainews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Le violenze sarebbero avvenute tra il novembre del 2019 e maggio 2021. La vittima di 20 anni ha trovato il coraggio di denunciare i fatti dopo l’ultimo stupro

