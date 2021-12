Vespa sui no vax | ' Non dare troppo spazio in tv'

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La questione dei no vax ha travolto in pieno l'informazione, con due fazioni che si contrappongono ormai da quando è stato dato il via libera ai vaccini, ma ora ad essere interpellati sono gli stessi ...

Lo ha detto Bruno, ospite questa mattina in Giletti 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Stefania Iodice. 'Un conto - ha aggiunto il conduttore di 'Porta a Porta' - è cercare di capire ...... come lo street artist romano, Harry Greb, che ha creato opere pop su Totti e sull'allenatore Mourihno inmuri della Capitale vi sono gli omaggi al Maestro Ennio Morricone e a Diego ...Il conduttore di Porta a Porta: "Un conto è capire perché la gente ha paura e spiegarglielo, un conto è dare spazio a teorie senza fondamento" ...Le parole del giornalista suonano quasi come una ramanzina dopo l'intervista al medico col braccio in silicone fatta dal collega a 'Non è l'Arena' ...