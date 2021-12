Ungheria: respinto ricorso di Orban su primato diritto Ue (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Corte costituzionale ungherese ha respinto un ricorso del primo ministro Viktor Orban contro il primato del diritto dell'Unione europea. Il ricorso del premier Orban riguardava una sentenza della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Corte costituzionale ungherese haundel primo ministro Viktorcontro ildeldell'Unione europea. Ildel premierriguardava una sentenza della ...

Advertising

iconanews : Ungheria: respinto ricorso di Orban su primato diritto Ue - Radio1Rai : ??#Ungheria Respinto dalla Corte costituzionale ricorso del premier #Orban contro il primato del diritto dell’Unione… - pary1977 : RT @meb: Ho firmato e votato la #LeggeZan. Ho messo la fiducia sulle Unioni Civili. Ho difeso la candidatura di Zan nel 2018. Proprio per q… - robertoalfero : RT @meb: Ho firmato e votato la #LeggeZan. Ho messo la fiducia sulle Unioni Civili. Ho difeso la candidatura di Zan nel 2018. Proprio per q… - danieledv79 : RT @meb: Ho firmato e votato la #LeggeZan. Ho messo la fiducia sulle Unioni Civili. Ho difeso la candidatura di Zan nel 2018. Proprio per q… -