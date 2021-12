Un corso di vela per le ragazze e i ragazzi di Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 dicembre 2021)– “L’assessorato alle Attività produttive, in collaborazione con il Circolo velico diha pubblicato un avviso pubblico per undidestinato allee aitra i 18 e i 30 anni”. Lo fa sapere l’assessora Erica Antonelli. “Il nostro è un comune costiero – sottolinea – e uncome questo, oltre ad essere un’attività ricreativa, serve ad avvicinare i più giovani al mondo dellae della nautica che sono un punto fondamentale della nostra identità. Ringrazio il Circolo Velico che collabora fattivamente alle iniziative del Comune in questo senso”. “Siamo stati entusiasti di collaborare a questa iniziativa insieme all’amministrazione – commenta Franco Quadrana, presidente del Circolo Velico – perché riteniamo ...