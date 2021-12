Ultime Notizie Roma del 10-12-2021 ore 20:10 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma Daily News radio giornale per trovare sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione energenza che la vide secondo l’istituto superiore di sanità statale l’incidenza settimanali in Italia a livello nazionale 176 * 100.000 abitanti contro 155 per 100.000 abitanti e la scorsa settimana cresce anche questa settimana l’occupazione dei reparti ospedalieri il tasso di occupazione in terapia intensiva e al 8,5% contro il 7,3% di 7 giorni fa in caso di occupazione dell’area medica a livello nazionale sale al 10,6% e la Calabria rischia di passare in zona gialla l’uscita dalla Zanna Bianca rischia di concretizzarsi a Natale anche per il Veneto la Lombardia rimane nella faccia senza il Lazio è invece guardato con attenzione chitarra alle prese col coronavirus e lavoro anche amico non fa i conti con l’incremento dei casi nelle regioni pur ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021)Daily News radio giornale per trovare sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione energenza che la vide secondo l’istituto superiore di sanità statale l’incidenza settimanali in Italia a livello nazionale 176 * 100.000 abitanti contro 155 per 100.000 abitanti e la scorsa settimana cresce anche questa settimana l’occupazione dei reparti ospedalieri il tasso di occupazione in terapia intensiva e al 8,5% contro il 7,3% di 7 giorni fa in caso di occupazione dell’area medica a livello nazionale sale al 10,6% e la Calabria rischia di passare in zona gialla l’uscita dalla Zanna Bianca rischia di concretizzarsi a Natale anche per il Veneto la Lombardia rimane nella faccia senza il Lazio è invece guardato con attenzione chitarra alle prese col coronavirus e lavoro anche amico non fa i conti con l’incremento dei casi nelle regioni pur ...

