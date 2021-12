Stefania Bonaldi, chiesta archiviazione per la sindaca di Crema indagata per il ferimento di un bimbo all’asilo. L’Anci: “Ora una legge” (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Procura di Cremona ha chiesto l’archiviazione dall’accusa di lesioni colpose per la sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, indagata per il ferimento di un bambino in un asilo comunale (due dita della sua mano erano rimaste schiacciate in una porta tagliafuoco). L’avviso di garanzia recapitato a Bonaldi lo scorso giugno, a pochi giorni dalla condanna di Chiara Appendino per i fatti di piazza San Carlo a Torino, aveva aperto un dibattito sulle responsabilità penali dei sindaci: “Insieme a Stefania siamo tutti indagati, se lo Stato non cambia regole ci costituiremo parte civile”, aveva detto il presidente delL’Anci (l’associazione dei Comuni italiani), il primo cittadino di Bari Antonio Decaro. “Non chiediamo l’immunità o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) La Procura di Cremona ha chiesto l’dall’accusa di lesioni colpose per ladiper ildi un bambino in un asilo comunale (due dita della sua mano erano rimaste schiacciate in una porta tagliafuoco). L’avviso di garanzia recapitato alo scorso giugno, a pochi giorni dalla condanna di Chiara Appendino per i fatti di piazza San Carlo a Torino, aveva aperto un dibattito sulle responsabilità penali dei sindaci: “Insieme asiamo tutti indagati, se lo Stato non cambia regole ci costituiremo parte civile”, aveva detto il presidente del(l’associazione dei Comuni italiani), il primo cittadino di Bari Antonio Decaro. “Non chiediamo l’immunità o ...

