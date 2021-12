Spada | procura generale della Cassazione | ' Confermare l' associazione a delinquere di stampo mafioso' Ma la sentenza slitta a gennaio

Advertising

FabioC_Spada : RT @barbarab1974: Zambon alla procura di Bergamo. #bestie di Satana ? - FabioC_Spada : RT @AhiMaria1: @ladyonorato ??Apprendo con sgomento quello che ci accadrà. Credo che lei (visto il ruolo) sappia più di noi, pertanto non po… -

Ultime Notizie dalla rete : Spada procura

ilmessaggero.it

Anche per lagenenale della Cassazione quella attorno agli affari del Clandi Ostia era mafia. Infatti il sostituto procuratore generale del tribunale supremo italiano Luigi Birritteri ha confermato ...Le scadenze penzolano come unadi Damocle ed il tempo della speranza pare essersi ormai ...per quel giorno che è stata fissata l'udienza relativa all'istanza fallimentare depositata dalla...Anche per la procura genenale della Cassazione quella attorno agli affari del Clan Spada di Ostia era mafia. Infatti il sostituto procuratore generale ...Anche per la procura genenale della Cassazione quella attorno agli affari del Clan Spada di Ostia era mafia. Oggi infatti il sostituto procuratore generale del tribunale supremo italiano ...