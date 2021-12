"Mancano medici e infermieri. Se non c’è personale non c’è cura" (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Al momento l’Umberto I riesce ancora ad assorbire i pazienti, indipendentemente dal fatto che siano Covid o non Covid. A marzo abbiamo avuto un picco di 400 pazienti ricoverati e 55 in terapia intensiva per il virus: questo vuol dire che più della metà dell’ospedale era Covid. Oggi siamo distanti da quelle cifre, ma consci che il pronto soccorso, l’emergenza e tutta la rete ospedaliera devono essere pronti ad affrontare un’eventuale nuova emergenza”. Così il professor Francesco Pugliese, primario del Dea (Dipartimento Emergenza, Accettazione, Anestesia e Aree Critiche) del Policlinico Umberto I di Roma commenta all’HuffPost l’allarme lanciato dalla Società Italiana della medicina di Emergenza Urgenza (Simeu): “La quarta ondata Covid avanza e aumentano anche gli accessi nei Pronto Soccorso, al punto che ci sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Al momento l’Umberto I riesce ancora ad assorbire i pazienti, indipendentemente dal fatto che siano Covid o non Covid. A marzo abbiamo avuto un picco di 400 pazienti ricoverati e 55 in terapia intensiva per il virus: questo vuol dire che più della metà dell’ospedale era Covid. Oggi siamo distanti da quelle cifre, ma consci che il pronto soccorso, l’emergenza e tutta la rete ospedaliera devono essere pronti ad affrontare un’eventuale nuova emergenza”. Così il professor Francesco Pugliese, primario del Dea (Dipartimento Emergenza, Accettazione, Anestesia e Aree Critiche) del Policlinico Umberto I di Roma commenta all’HuffPost l’allarme lanciato dalla Società Italiana dellana di Emergenza Urgenza (Simeu): “La quarta ondata Covid avanza e aumentano anche gli accessi nei Pronto Soccorso, al punto che ci sono ospedali in cui si fatica a ricoverare i pazienti entro ...

Advertising

Annika593482531 : RT @elemairate: @GuidoDeMartini Vi scrivo dalla Germania. Qui i 'soldati di esperienza' non sono stati allontanati perché l'obbligo vaccina… - defelicemilano : @petergomezblog @fattoquotidiano Se oltre ai vaccini avessimo obbligato i privati accreditati ad adeguarsi al pubbl… - ilSicilia : #Salute #donazione Salute, Toti Amato: “Mancano medici per raccolta donazioni di sangue” - Nadia_hopppe1 : @Adnkronos No che la causa di questa situazione sia che 'Mancano all’appello 4.000 medici che rappresentano circa i… - frmandelli : L’iniziativa di @pirroelisa è necessaria, poi però @robersperanza occupiamoci di investire in #salutementale in mod… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancano medici Ordine Medici Palermo "Manca chi raccoglie le donazioni di sangue" Mancano i medici per il nostro punto fisso di raccolta, mancano gli infermieri per il nostro centro fisso e anche quello mobile. E' una situazione che è apparsa con l'inizio della pandemia, una ...

In difficoltà il sistema dei tamponi per il Covid: per chi è in isolamento fiduciario basta il test della farmacia ...OBBLIGATORIA DA PARTE DI ATS PER CHI E' RISULTATO POSITIVO Per le prenotazioni da parte dei medici ... " Ancora troppi disagi, mancano i centri per i tamponi e per i vaccini. È inutile fare una campagna ...

Mancano medici di base, l’Uncem scrive a Speranza LA NAZIONE La Calabria passa in zona gialla da lunedì 13 dicembre La Calabria passa in zona gialla da lunedì 13 dicembre. Gli ultimi dati dell’Iss hanno decretato il passaggio nella fascia di rischio più ...

ASP Enna. Screening mammografico sabato 11 dicembre PALERMO (ITALPRESS) – “Ho raccolto l’sos delle associazioni e rivolgo un appello ai colleghi di buona volontà. C’è la necessita di raccogliere sangue che serve a tante persone, ma in questo momento pu ...

per il nostro punto fisso di raccolta,gli infermieri per il nostro centro fisso e anche quello mobile. E' una situazione che è apparsa con l'inizio della pandemia, una ......OBBLIGATORIA DA PARTE DI ATS PER CHI E' RISULTATO POSITIVO Per le prenotazioni da parte dei... " Ancora troppi disagi,i centri per i tamponi e per i vaccini. È inutile fare una campagna ...La Calabria passa in zona gialla da lunedì 13 dicembre. Gli ultimi dati dell’Iss hanno decretato il passaggio nella fascia di rischio più ...PALERMO (ITALPRESS) – “Ho raccolto l’sos delle associazioni e rivolgo un appello ai colleghi di buona volontà. C’è la necessita di raccogliere sangue che serve a tante persone, ma in questo momento pu ...