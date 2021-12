LIVE F1, GP Abu Dhabi 2021 in DIRETTA: prove libere, inizia la resa dei conti tra Verstappen e Hamilton (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv – La presentazione delle prove libere – Hamilton e Verstappen campioni del mondo se…tutte le possibili combinazioni – Mondiale all’ultima gara: i precedenti Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Yas Marina una giornata importante per andare a definire gli assetti delle monoposto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Con l’obiettivo di migliorare lo spettacolo, i responsabili del tracciato hanno apportato delle modifiche al vecchio layout. A cominciare dalla ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lein tv – La presentazione dellecampioni del mondo se…tutte le possibili combinazioni – Mondiale all’ultima gara: i precedenti Buongiorno e bentrovati alladelledel GP di Abu, ultimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Yas Marina una giornata importante per andare a definire gli assetti delle monoposto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Con l’obiettivo di migliorare lo spettacolo, i responsabili del tracciato hanno apportato delle modifiche al vecchio layout. A cominciare dalla ...

