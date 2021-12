De Laurentiis: 'Presto una nostra serie tv. E una gara all'anno per Diego' (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dell'attualità ha voluto parlare poco, Aurelio De Laurentiis, ma nonostante tutto si è complimentato con il suo Napoli per la vittoria in Europa League contro il Leicester, che è valsa la ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dell'attualità ha voluto parlare poco, Aurelio De, ma nonostante tutto si è complimentato con il suo Napoli per la vittoria in Europa League contro il Leicester, che è valsa la ...

Advertising

sportli26181512 : De Laurentiis: 'Presto una nostra serie tv. E una gara all'anno per Diego': De Laurentiis: 'Presto una nostra serie… - 100x100Napoli : Dalla vittoria sul Leicester all’annuncio di una serie sul Napoli, le parole di De Laurentiis - sunday_ky : @DonDie_Sospeso @ZaLatan23 @fede_rocket Presto per dirlo ma il Napoli ormai è abituato alle fregature e De Laurentiis non fiata ??????? - gilnar76 : De Laurentiis può venire incontro alle richieste di Insigne per il rinnovo: avverrà presto #Forzanapoli #Napoli… -