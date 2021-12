“Abusi su minore”: arrestato ex campione olimpico di nuoto (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’ex campione olimpico francese Yannick Agnel è stato arrestato con la pesante accusa di aver abusato di un ragazzino di 15 anni: i fatti risalirebbero a cinque anni fa. Yannick Agnel, l’ex nuotatore francese che alle Olimpiadi di Londra 2012 conquistò due medaglie d’oro, è finito al centro di un gravissimo scandalo. Come riportato dalle forze dell’ordine, l’ex campione è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per “violenze e Abusi sessuali su un minorenne di 15 anni”. Quinn Rooney/Getty ImagesQuando è stato fermato si trovava a Parigi: adesso è stato trasferito in stato di arresto a Mulhouse, nell’Est del Paese. La notizia ha fatto subito il giro del mondo. La denuncia nei suoi confronti era stata fatta durante la scorsa estate: secondo quanto si ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’exfrancese Yannick Agnel è statocon la pesante accusa di aver abusato di un ragazzino di 15 anni: i fatti risalirebbero a cinque anni fa. Yannick Agnel, l’ex nuotatore francese che alle Olimpiadi di Londra 2012 conquistò due medaglie d’oro, è finito al centro di un gravissimo scandalo. Come riportato dalle forze dell’ordine, l’exè statonell’ambito di un’inchiesta per “violenze esessuali su unnne di 15 anni”. Quinn Rooney/Getty ImagesQuando è stato fermato si trovava a Parigi: adesso è stato trasferito in stato di arresto a Mulhouse, nell’Est del Paese. La notizia ha fatto subito il giro del mondo. La denuncia nei suoi confronti era stata fatta durante la scorsa estate: secondo quanto si ...

DinfiAnna : RT @Corriere: Francia sotto choc: l’ex campione olimpico Agnel arrestato per abusi su minore - SaCe86 : L'olimpionico di nuoto Agnelarrestato per abusi su minore - WDtywer : RT @Corriere: Francia sotto choc: l’ex campione olimpico Agnel arrestato per abusi su minore - SwimmerShopit : Arrestato l'olimpionico Agnel: è accusato di abusi sessuali su un 15enne - ansacalciosport : Nuoto, arrestato l'olimpionico Agnel. E' accusato di abusi su un minore. Il ventinovenne conquistò due ori a Londra… -