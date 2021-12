Villarreal | Emery | «Atalanta nell’elite del calcio A fine partita…»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Unai, allenatore del, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro l’Unai, allenatore del, ha commentato la vittoria ottenuta in Champions League contro l’. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa riportate da tuttomercatoweb.com. VITTORIA – «L’è nell’élite delitaliano, fanno un gioco bellissimo, sono in forma. Hanno schierato giocatori grandiosi, questa squadra devi lavorare in maniera determinata. Ci sono state tanti azioni, sia per l’che il. Lo 0-3 era un risultato già visto, sapevamo potessero ribaltare. Non potevamo concedere nulla, nessun minuto di gioco, anche se sopra di tre gol dovevamo stare ...