Uomini e Donne: ex concorrente di Temptation Island diventa tronista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per la nuova stagione di Uomini e Donne, che arriverà su Canale 5 con il nuovo anno, il dating show è pronto a regalare al pubblico tantissime novità, a partire dai nuovi tronisti che prenderanno parte al programma. Tra di loro, infatti, potrebbe esserci una vecchia conoscenza dei telespettatori. Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della tv e, infatti, ogni giorno sono migliaia quelli che Leggi su solodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Per la nuova stagione di, che arriverà su Canale 5 con il nuovo anno, il dating show è pronto a regalare al pubblico tantissime novità, a partire dai nuovi tronisti che prenderanno parte al programma. Tra di loro, infatti, potrebbe esserci una vecchia conoscenza dei telespettatori.è uno dei programmi più amati della tv e, infatti, ogni giorno sono migliaia quelli che

Advertising

CarloVerdelli : 7 ministre contro la violenza sulle donne. Bene. Ma tutto il governo, uomini compresi, dovrebbe mettere la faccia p… - BeppeSala : Sant’Ambrogio un giorno speciale per Milano. Celebriamo donne e uomini che, nell’impegno lavorativo e sociale, si s… - matteosalvinimi : Buona #SantaBarbara agli Uomini e alle Donne del Corpo dei Vigili del Fuoco! E grazie per quello che fate ogni gior… - SOCESARA_ : adesso non capisco se i tweet sono su uomini e donne o amici perché lda può essere ida o Lda quindi che si fa? - infoitcultura : Uomini e Donne, una star della musica italiana fa gli auguri di compleanno ad un protagonista del programma! -