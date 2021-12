Perin: «L'esordio in Champions un desiderio che avevo» (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’esordio in Champions League “era un desiderio che avevo, un obiettivo, ci sono arrivato anche se ho avuto qualche ostacolo nel percorso”. Lo ha detto il portiere della Juventus Mattia Perin ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Malmoe (1-0) che ha regalato ai bianconeri il primato nel girone. “Sapevamo che dovevamo fare il nostro, vincere e solo dopo vedere cosa sarebbe accaduto sull’altro campo – ha aggiunto – Poi ci sta un po’ di fortuna, ma la fortuna ce l’ha chi la crea, noi siamo stati bravi a crearcela. Il campionato? Dobbiamo pensare partita dopo partita, tireremo le somme verso marzo-aprile”. Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’inLeague “era unche, un obiettivo, ci sono arrivato anche se ho avuto qualche ostacolo nel percorso”. Lo ha detto il portiere della Juventus Mattiaai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Malmoe (1-0) che ha regalato ai bianconeri il primato nel girone. “Sapevamo che dovevamo fare il nostro, vincere e solo dopo vedere cosa sarebbe accaduto sull’altro campo – ha aggiunto – Poi ci sta un po’ di fortuna, ma la fortuna ce l’ha chi la crea, noi siamo stati bravi a crearcela. Il campionato? Dobbiamo pensare partita dopo partita, tireremo le somme verso marzo-aprile”.

Ultime Notizie dalla rete : Perin esordio Juventus, tesoro de Winter: meglio anche di Pogba ...dall'estimatore Allegri dal primo minuto contro gli svedesi dopo lo spezzone di partita e l'esordio ... nel gelido pomeriggio dello 'Stadium' il giovanissimo belga non ha sbagliato nulla davanti a Perin ...

Perin sul 1° posto in Champions: "La fortuna ce l'ha chi se la crea" Non poteva esserci esordio migliore in Champions League per Mattia Perin . Alla prima nella più importante competizione continentale per club, il portiere ex Genoa ha concluso senza reti subite nell'1 - 0 al Malmoe che ...

La Juve brinda al primo posto nel girone di Champions Se in campionato le cose non vanno come i tifosi bianconeri si auguravano con l’arrivo di Massimiliano Allegri, in Champions la Juventus regala soddisfazioni. Il successo per 1-0 sul Malmoe nell’ultim ...

VIDEO CM.IT | Juventus, tesoro de Winter: meglio anche di Pogba Koni de Winter contro il Malmoe nel match di Champions League ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la maglia della Juventus ...

