“Non è possibile”. Federico Fashion Style, ora è così ma… Com’era prima del successo (Di giovedì 9 dicembre 2021) Indubbiamente è stata una delle edizioni più simboliche, più indimenticabile della storia del talent show. Era il 2007 e Amici di Maria De Filippi ospitava concorrenti ancora ignari del loro avvenire, come il vincitore Marco Carta. Era oltretutto l’anno di Agata Reale e Federico Angelucci. Beh, in verità pure di Federico Fashion Style. Ma cosa c’entrerà mai Federico Fashion Style con l’intramontabile format, targato Canale 5, Amici di Maria De Filippi? Innanzitutto al tempo lo pseudonimo con il quale ormai chiunque lo conosce, e con cui pettina le star nostrane, nemmeno esisteva. Il suo nome era esclusivamente Federico Lauri e anche il suo stile era diverso. Federico Fashion Style, ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 9 dicembre 2021) Indubbiamente è stata una delle edizioni più simboliche, più indimenticabile della storia del talent show. Era il 2007 e Amici di Maria De Filippi ospitava concorrenti ancora ignari del loro avvenire, come il vincitore Marco Carta. Era oltretutto l’anno di Agata Reale eAngelucci. Beh, in verità pure di. Ma cosa c’entrerà maicon l’intramontabile format, targato Canale 5, Amici di Maria De Filippi? Innanzitutto al tempo lo pseudonimo con il quale ormai chiunque lo conosce, e con cui pettina le star nostrane, nemmeno esisteva. Il suo nome era esclusivamenteLauri e anche il suo stile era diverso., ...

