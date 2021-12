Napoli-Leicester, i convocati: Insigne e Fabian non recuperano, torna Manolas (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Napoli ha ufficializzato i convocati per la partita di Europa League in programma questo pomeriggio contro il Leicester, al Maradona. Non recuperano né Insigne né Fabian Ruiz. In panchina si rivede, invece, Manolas, che nelle ultime partite è stato messo fuori causa da una gastroenterite. Tra gli uomini a disposizione dell’allenatore, Luciano Spalletti, anche tre giocatori della Primavera del Napoli. Portieri: Valerio Boffelli, Alex Meret, David Ospina Difensori: Davide Costanzo, Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Kevin Malcuit, Kostas Manolas, Mario Rui, Amir Rrahmani Centrocampisti: Diego Demme, Elif Elmas, Antonio Vergara, Piotr Zielinski Attaccanti: Hirving Lozano, Dries Mertens, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ilha ufficializzato iper la partita di Europa League in programma questo pomeriggio contro il, al Maradona. NonnénéRuiz. In panchina si rivede, invece,, che nelle ultime partite è stato messo fuori causa da una gastroenterite. Tra gli uomini a disposizione dell’allenatore, Luciano Spalletti, anche tre giocatori della Primavera del. Portieri: Valerio Boffelli, Alex Meret, David Ospina Difensori: Davide Costanzo, Giovanni Di Lorenzo, Juan Jesus, Kevin Malcuit, Kostas, Mario Rui, Amir Rrahmani Centrocampisti: Diego Demme, Elif Elmas, Antonio Vergara, Piotr Zielinski Attaccanti: Hirving Lozano, Dries Mertens, Adam Ounas, Andrea Petagna, Matteo ...

Advertising

sportface2016 : +++Focolaio #COVID19 anche nel #Leicester, #Rodgers: 'Sette indisponibili per #Napoli+++ #EuropaLeague - sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - Gazzetta_it : #Covid: Leicester decimato a Napoli, sette giocatori fermati - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli-Leicester, un’occasione per mettersi in mostra per Ounas e Petagna - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Napoli-Leicester, i convocati: rientra Manolas, aggregati anche de… -