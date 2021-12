Grande Fratello Vip | caos in casa | escrementi nel bidet | la lite tra Valeria Marini e Sophie Codegoni

Advertising

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli: “Biagio è normale o è gay?” - braioz : Ora ci manca solo che il signor braccio di silicone partecipi al grande fratello e siamo a posto. - SilviaTrevisa19 : Per farsi fare le foto natalizie quelli del Grande Fratello vip ci ha messo cinque ore per prepararsi e specchiarsi… - Salvato44507430 : RT @ceci_patrizia: Sperando affinché venerdì questa Queen,smonti Cesselli,gli autori,l’Elfo e tutto il sistema,rinsavisca la figlia,facendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

... "Quando le donne persero la coda"), Franco Zeffirelli ("Sole, sorella Luna"), Enrico ... E intanto Lina Wertmuller riscopre un'altrapassione, la lirica. Incursioni rare, ma non passate ...Attimi di tensione all'interno della casa delVip, dove Valeria Marini si è lamentata con Sopie Codegoni per aver lavato male i piatti: l'ex protagonista di Uomini e Donne ha sbottato ...GF Vip, Miriana Trevisan e l'ammissione a Biagio D'Anelli: "Mi rendi molto più bella" Oggi giovedì 9 dicembre 2021 Miriana Trevisan una delle concorrenti ...Francesca Cipriani Alessandro Rossi figlio segreto: i due fidanzanti sono riusciti a tenere questo dettaglio nascosto e a non dirlo neppure alla redazione ...