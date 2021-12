GF Vip | Soleil contro Sophie | “Sei fatta di plastica!”

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Si riaccende lo stranella casa del Grande Fratello Vip. Le due ex protagoniste di Uomini e Donne si sono trovate l’unal’altra per una battuta diche ha definitocome un “comodino”. Le discussione è andata avanti a lungo, fino a quando Sole non ha accusato l’ex tronista di avere più plastica che personalità!Sorge eCodegoni di nuovo l’unal’altra. Le due ex protagoniste di Uomini e Donne si sono scontrate spesso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, anche se di recente sembravano aver trovato il loro equilibrio. Il compito assegnato dagli autori del reality, che hanno fatto preparare i “vipponi” per un servizio fotografico, è stata la scintilla che ha fatto ...