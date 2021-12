Formazioni ufficiali Cska Sofia Roma | le scelte degli allenatori

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 6ª giornata del gruppo C della Conference League 2021-2022.(4-3-3): Busatto; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou; Vian, Muhar, Geferson; Yomov, Caicedo, Bai. Allenatore Mladenov(3-4-1-2): Fuzato; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Bove; Mayoral, Abraham. Allenatore Murinho L'articolo proviene da Calcio News 24.

Napoli - Leicester, leNAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Ounas, Petagna, Lozano. All. Spalletti LEICESTER (4 - 2 - ...Luciano Spalletti non si sente troppo condizionato dalle tante assenze con le quali si dovrà confrontare anche nella sfida decisiva di Europa League contro il Leicester . Chiede soltanto ...Ultima giornata della fase a gironi di Conference League per la Roma di Mourinho. I giallorossi chiuderanno in Bulgaria contro il CSKA Sofia, squadra già eliminata e ultima con appena un punto. Roma c ...Sono state rese note le formazioni di Napoli-Leicester City, match valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Luciano Spalletti, dopo l'Atalanta, torna alla difesa ...