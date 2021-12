Figlie Pelé ' ricovero programmato | tra due giorni a casa'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ledihanno voluto rassicurare via social i fan in merito alle condizioni del campione brasiliano, ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. "Tra due o tretorna a...

Ultime Notizie dalla rete : Figlie Pelé

