Champions League 2021/2022, Inter agli ottavi come seconda: le possibili avversarie

L'Inter vola agli ottavi di finale di Champions League, a dieci anni di distanza dall'ultima volta. La vittoria contro lo Shakhtar Donetsk in casa e la successiva sconfitta dello Sheriff permettono ai nerazzurri di staccare con una giornata di anticipo il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma nell'ultima giornata la sconfitta con il Real Madrid al Bernabeu vale il secondo posto, e dunque un sorteggio che si prospetta più complicato.

Le possibili avversarie:
BAYERN MONACO
LIVERPOOL
AJAX
MANCHESTER UNITED
MANCHESTER CITY
LILLA

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Pagelle Atalanta Villarreal: TOP e FLOP del match - VOTI I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021 - 2022: pagelle Atalanta Villarreal Le pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Villarreal, valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2021/2022. TOP: ...

Diretta Atalanta - Villarreal 0 - 2: Danjuma e Capoue la decidono al 45' ... in programma oggi, giovedì 9 dicembre alle 19, sarà possibile seguirla in esclusiva assoluta su Amazon Prime, che si èassicurata una partita a settimana della Champions League. Il commento è ...

Champions League 2021/2022, Inter agli ottavi come seconda: le possibili avversarie Le possibili avversarie dell'Inter agli ottavi di finale di Champions League 2021/2022: secondo posto per i nerazzurri, ecco le squadre ...

Europa League, Lazio – Galatasaray: le formazioni ufficiali del match Le formazioni ufficiali di Lazio - Galatasaray del 9 dicembre 2021, incontro valido per la sesta giornata del Girone E di Europa League ...

