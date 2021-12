Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono positive, a +0,13% (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio leggermente positivo: gli indici Composite di Shanghai e di Shenzhen segnano entrambi nelle prime battute un rialzo dello 0,13%, rispettivamente, a 3.642,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le Borse cinesila seduta in territorio leggermente positivo: gli indici Composite die disegnano entrambi nelle prime battute un rialzo dello 0,13%, rispettivamente, a 3.642,...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono positive, a +0,13%: Gli indici Composite in rialzo nelle prime battute un rialzo - Agenzia_Ansa : Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio leggermente positivo: gli indici Composite di Shanghai e di Shenzhen… - ansa_economia : Borsa: Shanghai apre a +0,11%, Shenzhen +0,54%. I mercati cinesi avviano la seduta in positivo #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale nelle pr… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio positivo: l'indice Composite di Shanghai sale nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Shanghai Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono positive, a +0,13% Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio leggermente positivo: gli indici Composite di Shanghai e di Shenzhen segnano entrambi nelle prime battute un rialzo dello 0,13%, rispettivamente, a 3.642,13 e a 2.524,52 punti. . 9 dicembre 2021

Borsa: ottimismo in Asia dopo Wall Street, Tokyo +1,42% Brillante Tokyo (+1,42%), seguita da Sidney (+1,25%) e Shanghai (+1,18%), più caute invece Taiwan (+0,2%) e Seul (+0,34%). Ancora aperte Hong Kong (+0,02%), Mumbai (+1,52%) e Singapore ( - 0,16%). ...

Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono positive, a +0,13% Agenzia ANSA Borsa: Avvio positivo per Shanghai, in crescita (dello 0,10%) Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,10%, dopo aver esordito a 3.641,16.

Borsa: Shanghai e Shenzhen aprono positive, a +0,13% (ANSA) - PECHINO, 09 DIC - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio leggermente positivo: gli indici Composite di Shanghai e di Shenzhen segnano entrambi nelle prime battute un rialzo dello 0,13 ...

Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio leggermente positivo: gli indici Composite die di Shenzhen segnano entrambi nelle prime battute un rialzo dello 0,13%, rispettivamente, a 3.642,13 e a 2.524,52 punti. . 9 dicembre 2021Brillante Tokyo (+1,42%), seguita da Sidney (+1,25%) e(+1,18%), più caute invece Taiwan (+0,2%) e Seul (+0,34%). Ancora aperte Hong Kong (+0,02%), Mumbai (+1,52%) e Singapore ( - 0,16%). ...Spunto rialzista per l'indice della Borsa cinese, in allungo dello 0,10%, dopo aver esordito a 3.641,16.(ANSA) - PECHINO, 09 DIC - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio leggermente positivo: gli indici Composite di Shanghai e di Shenzhen segnano entrambi nelle prime battute un rialzo dello 0,13 ...