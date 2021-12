AEW | Annunciate data e sede di Revolution 2022

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La AEW ha annunciato, con un post sui propri canali social,del primo ppv del, ossia. Si tratta dell’ormai consueto primo grande show dell’anno per federazione di Tony Khan. Lo scorso anno il main event fu l’Exploding Barbed Wire Deathmatch tra l’allora AEW World Champion Kenny Omega e lo sfidante Jon Moxley terminato con la mancata esplosione finale che tanto fece discutere fan e addetti ai lavori. La scorsa edizione, causa pandemia, andò in onda dalla casa della AEW, ossia il Daily’s Place di Jacksonville. Orlando, Florida La AEW ha annunciato cheandrà in scena dalla Florida e, precisamente, da Orlando nella Addition Arena domenica 6 Marzo. Per quel fine settimana è stato annunciato un “Fan Fest” con diversi appuntamenti ed ...

Durante l'episodio di Dynamite di questa settimana, la AEW ha annunciato la data e la location per la prossima edizione di Revolution.Il prossimo episodio di Dynamite sarà “speciale”, infatti la AEW metterà in scena “Winter is Coming”. Il main event dello show sarà Adam Page vs. Bryan Danielson per il titolo mondiale, ma nella notte ...