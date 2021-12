Advertising

leggoit : Zio violento #aggredisce la sorella con i figli in casa: per scappare si lancia dalla finestra - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Monte di Procida, zio violento tenta di sfondare la casa dei nipoti: 23enne si lancia dalla finestra - mattinodinapoli : Monte di Procida, zio violento tenta di sfondare la casa dei nipoti: 23enne si lancia dalla finestra - MarcoMorons87 : @East_10 Ma violento dove?? Che ha mimato pure dai! Zio porco Militao devi esplodere e l’arbitro pure - ve10ve : Se ancora credete a favola dei 'ribelli' Ucraini e dello zio Russo che, spinto da ragioni umanitarie, invade per ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Zio violento

La figlia 23enne della donna, traumatizzata dalla violenza dello, si è lanciata dalla finestra. Nonostante diverse ferite e fratture la ragazza non è in pericolo di vita : trasportata in ospedale ...Nottata impegnativa a Monte di Procida per i carabinieri che hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale u n 53enne del posto . I militari - allertati dal 112 - sono ...Momenti di terrore quelli vissuti la notte scorsa da una famiglia di Monte di Procida nel Napoletano per l'aggressione dello zio che ha spinto ...Nottata impegnativa a Monte di Procida per i carabinieri che hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 53enne del posto.