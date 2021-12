Zelig, ultima puntata 9 dicembre: la scaletta dei comici sul palco (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Domani, giovedì 9 dicembre, in prima serata su Canale 5, quarto e ultimo appuntamento con Zelig. Alla guida dello show comico Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con i più grandi... Leggi su today (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Domani, giovedì 9, in prima serata su Canale 5, quarto e ultimo appuntamento con. Alla guida dello show comico Claudio Bisio e Vanessa Incontrada con i più grandi...

Advertising

fabriziomico : Per l'ultima di #Zelig torneranno Cirilli, Franco Neri, Della Noce e Kalabrugovich. Peccato perché avrei voluto riv… - PinoNapoliNY : @pisto_gol A milano sono in fibrillazione per l'ultima di campionato... Poi potremo pure andare al mare a Natale..… - dembomax78 : @Corriere Forse questa è l'anteprima dell'ultima puntata di Zelig - blusewillis1 : RT @PDUmorista: Dopo Enrico Bertolino muratore bergamasco, Dario Vergassola e le sue interviste e Paolo Cevoli Sindaco per l'ultima puntata… -