'Welcome day' all'Unisannio : la soddisfazione del rettore Canfora (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Welcome Day oggi all'Università degli Studi del Sannio per gli studenti provenienti da Santo Domingo e dal Madagascar nell'ambito di un progetto per la mobilità finanziato dal programma Erasmus+. Si tratta di 9 studenti dalle Università di Antsirananna e di Mahajanga del Madagascar e 7 studenti da cinque atenei di Santo Domingo. Alcuni per un anno altri per un semestre resteranno a studiare a Benevento seguendo i corsi di economia, scienze, giurisprudenza e ingegneria dell'ateneo sannita. All'evento di accoglienza sono intervenuti l'ambasciatore di Santo Domingo a Roma Tony Raful Tejada insieme alle ministre consigliere Gina D'Alessandro e Johanne Peña e l'head of mission dell'Ambasciata del Madagascar a Roma Helinoro Tianamahefa, insieme al consigliere economico Ed Ranaivo e il consigliere d'affari Jean Jacques Ramaroson.

