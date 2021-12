Perché Ornella Vanoni ha dato forfait alla Prima della Scala (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un piccolo incidente avvenuto ieri in treno ha costretto Ornella Vanoni a rinunciare alla Prima della Scala, in programma ieri pomeriggio a Milano. La cantante, che era attesa tra gli ospiti vip dell’evento meneghino, è caduta mentre accarezzava un Golden Retriever e l’imprevisto doloroso l’ha costretta a riposare a casa. La Vanoni ha subito avvisato i suoi ammiratori dell’accaduto con una Storia sul suo profilo Instagram ufficiale nella quale ha tranquillizzato tutti sul suo stato di salute rivelando anche il nome del suo accompagnatore. alla Prima della Scala con Marracash Doveva essere una serata speciale quella programmata da Ornella Vanoni, ospite del Teatro la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un piccolo incidente avvenuto ieri in treno ha costrettoa rinunciare, in programma ieri pomeriggio a Milano. La cantante, che era attesa tra gli ospiti vip dell’evento meneghino, è caduta mentre accarezzava un Golden Retriever e l’imprevisto doloroso l’ha costretta a riposare a casa. Laha subito avvisato i suoi ammiratori dell’accaduto con una Storia sul suo profilo Instagram ufficiale nella quale ha tranquillizzato tutti sul suo stato di salute rivelando anche il nome del suo accompagnatore.con Marracash Doveva essere una serata speciale quella programmata da, ospite del Teatro la ...

