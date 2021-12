Oroscopo di Branko 9 dicembre | giovedì con l’amore a tutto gas per questi segni…

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ariete – Cambiamenti in arrivo, ma a volte bisogna mantenere la distanza: forse è il caso di fuggire, senza avere sensi di colpa. D’altra parte, voi sentite la necessità di stare un po’ da soli: che ne dite di un po’ di riposo per ritrovare la tranquillità? Toro – Oggi non sapete cos’è la pazienza, ma bisogna farecon calma. Meglio dedicare più tempo al vostro benessere, occhio sopratalla dieta! Gemelli – State discutendo (e non poco) con le persone che vi sono accanto. Dal punto di vista fisico, bisogna iniziare una dieta e consumare prodotti freschi e genuini! Cancro – Siete determinati come non mai e state sorprendendo chi vi sta vicino. Cercate, però, dal punto di vista fisico di allentare un po’ la presa e di dedicarvi a un’attività creativa!di, clicca qui ed entra nel ...