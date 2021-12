“Non ha più senso restare”. GF Vip, nuova grana per Signorini: la concorrente top si prepara all’uscita (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Continuano ad arrivare brutte notizie al ‘GF Vip 6’. Il prolungamento del reality show di Alfonso Signorini rischia di causare un’ecatombe tra i concorrenti, infatti molti di loro potrebbero lasciare la trasmissione prima delle festività di Natale. Si è parlato in questi giorni soprattutto di Soleil Sorge e Aldo Montano, che sarebbero intenzionati a mollare prima del dovuto, ma ora c’è un’altra gieffina che ha manifestato la volontà di non proseguire questa avventura televisiva nella Casa più spiata d’Italia. Aldo Montano, durante una conversazione al ‘GF Vip 6’ con Gianmaria Antinolfi, ha affermato: “Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”, la risposta dello sportivo, che quindi è decisissimo a lasciare la Casa prima di Natale. E ora andiamo a vedere insieme quali sono state le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Continuano ad arrivare brutte notizie al ‘GF Vip 6’. Il prolungamento del reality show di Alfonsorischia di causare un’ecatombe tra i concorrenti, infatti molti di loro potrebbero lasciare la trasmissione prima delle festività di Natale. Si è parlato in questi giorni soprattutto di Soleil Sorge e Aldo Montano, che sarebbero intenzionati a mollare prima del dovuto, ma ora c’è un’altra gieffina che ha manifestato la volontà di non proseguire questa avventura televisiva nella Casa più spiata d’Italia. Aldo Montano, durante una conversazione al ‘GF Vip 6’ con Gianmaria Antinolfi, ha affermato: “Se rimarrei qui dentro oltre la data prestabilita? Ma che si matto?! Ho già ordinato il mio smoking come se fosse la finale”, la risposta dello sportivo, che quindi è decisissimo a lasciare la Casa prima di Natale. E ora andiamo a vedere insieme quali sono state le ...

